Başkan Tekin'den 15 Temmuz mesajı
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Başkan Tekin'den 15 Temmuz mesajı

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:19

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin mesajında 15 Temmuz'da millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Tekin, mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimi vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğinin bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimiz boyunca nice ihanet ve badireye göğüs germiş olan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisinden bekleneni hakkıyla yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Vatanseverliği herkes gördü"

Başkan Tekin, "O gece darbeye karşı durmak için sokağa çıkan herkes bu aziz vatan, millet, namus uğruna canını ve kanını vermekte asla tereddüde düşmediğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ayrıca, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatansever milletimiz ve kamu görevlileri bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya emsali görülmemiş bir biçimde bir kez daha haykırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa dökülen herkes geleceğine sahip çıkmış ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu da göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin aydınlık geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyoruz" şeklinde belirtti.

Başkan Tekin, kendisinin de 15 Temmuz gecesi demokrasi nöbeti görüntülerini paylaşarak demokrasi, vatan, millet, devlet ve bayrak inancına dikkat çekti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Manşet

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