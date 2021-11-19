Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul'da düzenlenen Bilecikliler buluşma gecesine katıldı.

İSTANBUL (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul'da düzenlenen Bilecikliler buluşma gecesine katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul Bilecikliler Derneğinin hazırlamış olduğu buluşma gecesi için İstanbul'a gitti. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve çok sayıda Bilecikli hemşerilerine bulunduğu programda katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tekin, "Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen dernek yönetimine ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı

Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title