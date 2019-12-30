Başkan Tekin, Avcılar ve Atıcılar Derneği kongresine katıldı

30.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:28

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Derneği kongresine katıldı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kongrenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Tekin, "Pazaryeri Avcılar ve Atıcılar Derneği kongresine katıldık. Pazaryeri'nde birlik beraberlik örneği avcılarımız Mustafa Nuri Kahraman başkanımızı yeniden başkan seçtiler. Güven tazeleyen Mustafa Nuri Kahraman ve yönetimine ve Avcılar ve Atıcılar Derneğimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA