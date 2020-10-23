Başkan Teke: "Zafer Organize Sanayi Bölgesi için bir viraj daha geride kaldı"
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Başkan Teke: "Zafer Organize Sanayi Bölgesi için bir viraj daha geride kaldı"

23.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:49
Başkan Teke:

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke Zafer Organize Sanayi Bölgesi için 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli yol içme suyu, atık su, yağmur suyu ve iletişim altyapı ihalesinin 5 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke Zafer Organize Sanayi Bölgesi için 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli yol içme suyu, atık su, yağmur suyu ve iletişim altyapı ihalesinin 5 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

Başkan Teke konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yaptığı açıklamada, 'Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi için bir virajın daha geride kaldığını ifade etti. Başkan Teke, "Zafer Organize Sanayi Bölgesi 1. etap alanımıza ait, 81 milyon 772 bin 700 TL keşif bedelli yol içme suyu, atık su, yağmur suyu ve iletişim altyapı ihale ilanı Resmi Gazete de yayımlandı. İhale 5 Kasım 2020 tarihinde bizlerinde katılımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda gerçekleştirilecek. Ardından çalışmalara süratle başlanıp bir an önce tamamlanarak yatırımcılarımızın kullanımına sunulacaktır. Sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 11:49:52. #1.14#
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