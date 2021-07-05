Başkan Tavlı: "Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz"

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tavlı: "Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz"

Başkan Tavlı: 'Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yol ve altyapı hizmetleri anlamında kapasite arttıracak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yol ve altyapı hizmetleri anlamında kapasite arttıracak yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Dereköy Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve ilgililerle birlikte yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendiren Başkan Tavlı, mahallelerin ihtiyaçlarını imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştıklarını, yol ve altyapı hizmetleri noktasında kapasiteyi arttıracak yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Başkan Tavlı, yapabildikleri noktalarda beton yol, diğer alanlarda da malzemeli yol bakım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ünye Belediyesi olarak aralıksız çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları yaptığımız yatırımlarla çok daha fazla arttırma hedefindeyiz. Gerek hükümetimiz olsun, gerekse de yerelde belediye olarak bizler vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz ve ciddi bir gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, ilçeye hizmet noktasında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yoğun bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, özellikle 16 Temmuz'da hizmete girecek olan beton santrali ve konkasör şantiyesi ile birlikte tüm mahallelerde yol ve altyapı yatırımlarının çok daha fazla hız kazanacağını söyledi. - ORDU

Başkan Tavlı: 'Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz'
Başkan Tavlı: 'Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Elmas Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tavlı: "Yatırımlarımız ile yol kapasitesini arttırıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:44:35. #1.14#

title