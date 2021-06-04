Başkan Tavlı, sanayi esnafı ile buluştu

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelerek, sanayi sitesinin sorunlarının ortak akılla, el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelerek, sanayi sitesinin sorunlarının ortak akılla, el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini söyledi.

Ünye Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, esnaflara işlerinde kolaylıklar dileyerek sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Tavlı'ya ziyareti sırasında AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Sanayi Sitesi Başkanı Ali Özkan ve partililer de eşlik etti. Ziyarette, sanayici esnafının sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Tavlı, ortak akıl ve el birliği ile sorunları çözüme kavuşturmak adına gayret göstereceklerini belirtti.

Esnafın, ilçe ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Tavlı, sanayi esnafının pandemi sürecinde dahi ellerinden geleni yaparak, ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Tavlı, "Esnaflarımızın yaptıkları işleri yerinde gördük. Çay sohbetlerine de misafir olarak esnaflarımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışacağız. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Sıkıntıları, sorunları dinledik. Esnaflarımız pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçirseler de ellerinde geleni yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Elbette sıkıntılı günler yaşadık. Bu süreç tam olarak atlatılmış değil ama iyiye doğru bir gidiş var. İnşallah bu zor süreci kurallar çerçevesinde atlatacağız. Esnaflarımızın sanayi sitesinin çeşitli sıkıntılarıyla ilgili talepleri oldu. Bu bölgede iyileştirme yapılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını kendilerine ilettik. Sıkıntılarını ortak akıl yöntemiyle çözmek için gayret göstereceğiz. Belediye olarak her daim yanlarındayız. Sağ olsunlar bizleri güler yüzle karşıladılar. Yoğun ve ağır iş tempolarına karşın güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Sıcak karşılamaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret ettiği esnaflardan çalışmaları hakkında bilgi alan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, esnaflara bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde bulunurken, esnaflarda Başkan Tavlı'ya ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı