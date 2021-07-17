Başkan Tavlı: "Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldık"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 9 gün sürecek bayram tatilinde, vatandaşların sorunsuz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 9 gün sürecek bayram tatilinde, vatandaşların sorunsuz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ünye Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirleri tamamladı. 9 gün sürecek bayram tatilinde temizlik hizmetleri başta olmak üzere zabıta hizmetleri ve fen işleri acil müdahale ekipleri 24 saat hizmet verecek. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede sorunsuz bir bayram geçirilmesi için nöbetçi ekiplerin bayram tatili boyunca görev başında olacaklarını belirtti.

Belediye olarak bayram boyunca görev başında olacaklarını ifade eden Başkan Tavlı, "Hemşehrilerimizin sorunsuz bir Kurban Bayram geçirmeleri için ekiplerimiz bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacaklar. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle ilçe dışından da birçok gurbetçimiz Ünye'ye geldi. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram yapmaları için gerekli tüm önlemler alındı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini yaptı. Ekipler çalışmalarını bayram tatili süresince de devam ettirecekler" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hazırlıklar çerçevesinde Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerin bayram süresince aralıksız görev yapacağını da ifade ederek, "Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim alanlarını ilaçlı ve deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. Vatandaşlar ayrıca, bayram tatili boyunca Ünye Belediyesi'ne ait 323 19 41 numaralı telefondan istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı