Başkan Tavlı: "Kapanma sürecinde hizmetlerimiz tam gaz devam edecek"
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Başkan Tavlı: "Kapanma sürecinde hizmetlerimiz tam gaz devam edecek"

Başkan Tavlı: 'Kapanma sürecinde hizmetlerimiz tam gaz devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 17 günlük tam kapanma süresince belediye ekiplerinin görev başında olacağını ifade etti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 17 günlük tam kapanma süresince belediye ekiplerinin görev başında olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma dün akşam itibariyle başladı.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kapanma süresinde belediye olarak faaliyetlerin devam edeceğini ve vatandaşların her an yanında olacaklarını ifade etti. Salgının atlatılması için her bireye görev düştüğünü ifade eden Başkan Tavlı, "Vaka sayılarındaki ciddi artış, hükümetimizi daha sert tedbirler almak durumunda bıraktı. Milletimizin sağlığı için alınmış olan bu karar gereği, 17 günlük tam kapanma uygulanarak salgının kontrol altına alınması için mücadele verilecek. Bu süreçte genelgelerle belirlenmiş bazı alanlar hariç her yer kapalı olacak ve herkes evlerinde virüsle mücadelesini sürdürecek. Bu durumun bir panik havası oluşturmadan, sükunetle tamamlanmasını ümit ediyoruz. İlçe halkımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her an yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Tam kapanma sürecinde çözüm merkezimiz, temizlik ekiplerimiz, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah 17 günün sonunda daha sağlıklı bir sürece hep birlikte girmiş olacağız" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, kapanma süresince Ünye Belediyesi'ne ait 323 19 41 numaralı telefondan istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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