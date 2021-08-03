Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında lise öğrencisi gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında lise öğrencisi gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi, Ünye Anadolu Lisesi ve Ünye Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, etkinlik kapsamında bu defa Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle sohbet eden Başkan Tavlı, hem deneyimlerini aktardı, hem de öğrencilere geleceğe dair hedefleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gençlere üniversite döneminde yaşadıklarını ve nasıl yön çizdiğini anlattı. Başkan Tavlı yaptığı konuşmada, gençlerin hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmemesi gerektiğine değinerek, "Hayat sadece kamu kurumlarında çalışmaktan ibaret değildir. Üniversiteyi bitirdiğimde ne yaparım? Nasıl yaparım? Hayata nasıl tutunurum? Diye kafamdan bir sürü hesap yaptım. Devlet memurluğu yerine 'ticaret yaparım' diyerek hayatın bir ucundan başladım fakat bazı sıkıntılar yaşadım. Hiçbir zaman rehavete kapılmadım. Hayata tutunmak için o günkü imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştım. Tüm zorluklara rağmen geçinmeyi başardım. Eğitimi sadece meslek olarak görmeyin istiyorum, hayatın farklı noktalarında farklı fırsatların beklediğini düşünüyorum. Üniversite size sadece ezberlediğiniz şeylerin bilgisini vermiyor ufkunuzu açıyor, geleceğe bakışınızı değiştiriyor, bir yerde sohbet ederken kendinizi ifade etme yetisini ve kabiliyetini temin ve tesir ediyor o yüzden tabi ki emek verdiğiniz alanlar ile ilgili mücadele ediniz, ama olmadı diye de karamsarlığa da düşmeyiniz. Hayatta hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyin Gençliğinizin kıymetini bilin. Bizler sizi kazanmadığımız, geleceğe hazırlamadığımız takdirde kazandığımız hiçbir şeyin önemi yok" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın örnek bir uygulama yaparak öğrencilerle bir araya geldiğini belirten Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Eğitimde başarı ekip işidir. Bunu Ünye'de görüyorum. Bunun için emek veren öğretmen arkadaşlarımıza, bu sıcaklarda YKS kursları yapan yöneticilerimize, bu imkanları sağlayan başkanlarımıza ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı'ya böyle bir etkinlik düzenlediği için ayrıca teşekkür ediyorum. Örnek bir uygulama yaparak öğrencilerimizi motive etmekte. Kendisi her daim bizlerin destekçisi" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yanı sıra, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Okul Müdürü Mustafa Bilgin ve öğretmenler de hazır bulundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı