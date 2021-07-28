Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Tavlı etkinlik kapsamında Ünye Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle sohbet eden Başkan Tavlı, ülkenin geleceği için gençlerin iyi yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın yanı sıra, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kanan Selim Argan ile ilgililerin de olduğu etkinlikte gençler doyasıya bir gün geçirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gençlerin iyi yetişmesi için üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını belirterek, "Ülke olarak, dünya olarak pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Siz öğrencilerde bundan olumsuz etkilendiniz, arkadaşlarınızdan okulunuzdan ayrı kaldınız. Bu eksiklikleriniz kendiniz gidermeye çalıştınız. Bunun yanında telafi eğitimleriyle okulunuz, Milli Eğitim Bakanlığımız sizlerin eğitimine katkı sağlamak adına gayret içerisindeler. Bizde bu süreçte size katkı sağlamak istedik. Stresinizi azaltmak, moral ve motivasyon bakımından kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize güvenin, hayattan korkmayın, karamsar olmayın. Başarmak için çalışın. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Çünkü bir ülkenin gençliği yok ise geleceği yok demektir. Sizler bizim yönümüzü belirleyen gökteki birer yıldız, gideceğimiz limana bizi güvenle ulaştırabilecek deniz fenerlerisiniz" dedi.

Konuşmaların ardından gençler, binicilik tesislerinde zipline ve ata binerek doyasıya bir gün geçirdiler. - ORDU

Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor
Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut
Magazin Emrah Ece Erken Fatma Girik Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Can Bartu Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tavlı, gençlerle buluşmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:45:07. #1.16#

title