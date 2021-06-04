Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi
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Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi

Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Ünyeli sporcular dünya 3.'sü Yusuf Fehmi Genç ve dünya 4.'sü olan Melihcan Günay'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Ünyeli sporcular dünya 3.'sü Yusuf Fehmi Genç ve dünya 4.'sü olan Melihcan Günay'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

20-31 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ünyeli sporcular Yusuf Fehmi Genç ile Melih Can Günay, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve antrenörleri Cumali Tekin, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Genç haltercilerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Tavlı, genç sporcuları tebrik ederek, onları altın ile ödüllendirdi.

"Tüm çabamız, geleceğimiz olan gençlerimiz için"

Başarılı sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Başkan Tavlı, sporcuları ve onları yetiştiren hocaları kutladıklarını, ilçenin ve Türkiye'nin gururu olduklarını söyledi. Belediye olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Tavlı, "Her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah, sporcularımız daha güzel başarılarla ilçemizi ve ülkemizi temsil edecekler, buna inancımız tam. Onların başarısı bizlerin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu bilinçle, gençlerimizin sportif gelişimlerine katkı sunmak için çalışmaktayız. Hafta başında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldık. Yapılan protokolle ilçemize yeni 5 spor tesisi kazandırdık. Çalışmalar kısa süre süre sonra başlayacak ve tesisler gençlerin hizmetine sunulacak. Tüm çabamız, geleceğimiz olan gençlerimiz için. Ben tekrar sizleri ve sizleri yetiştiren hocalarınızı kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum."

Belediye Başkanı Tavlı, ayrıca, yerel yönetimlerin temsilcisi olarak, bütün spor kulüplerinin ve başarılı sporcuların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuşmasının ardından başarılı sporcuları tebrik ederek altınla ödüllendirdi. - ORDU

Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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