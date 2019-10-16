Başkan Tavlı: "20 milyona yakın borç ödedik"

16.10.2019 12:04

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, göreve geldikleri günden bu yana 20 milyon lira borç ödediklerini söyledi.



Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2020 bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada borçları azaltmaya çalıştıklarını ifade etti. Tavlı, "Biz borçları azaltmaya, azalttığımız borçlardan da artan gelirlerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Böyle bir hizmet anlayışı ile 2021 yılını tamamladığımızda belediye kendi gelirleri ile hizmet edebilen kurum noktasına gelecektir. Hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Bu kararların içerisinde Belediye Meclisimizin de emek ve gayretleri var. Dolayısıyla Mevla'm bizlere borçları azaltarak ama oluşturduğumuz kaynaklarımızla hizmeti arttırarak hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.



"6 ayda 20 milyona yakın borç ödedik"



Borçları azaltarak hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Tavlı, "Görevi devraldığımız günden bu yana 8,5 milyon özel sektör borcunu ödedik ve özel sektöre borcumuz kalmadı. 10 milyonun üzerinde ise özel bankalar ve İlbank üzerinden çekilen krediler için ödeme yaptık. Bunları yaparken de 1 lira dahi kredi çekmedik. Kredi çekmeden borçları azaltarak, gelirlerimizi de daha rantabl kullanarak hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Başkan Tavlı, 2020 yılı bütçesinin 105 milyon lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA