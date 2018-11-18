Başkan Taşlı Mevlid Kandilini Kutladı

i şeriflerini, sözlerini hatırlamak, düşünmek ve anlamak için büyük bir fırsattır" dedi.

Başkan Taşlı Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşayışını, hadis-i şeriflerini, sözlerini hatırlamak, düşünmek ve anlamak için büyük bir fırsattır. Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün çok daha fazla ihtiyaç vardır. Mevlid Kandilinin, tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE