Başkan Taşlı'dan 19 Mayıs Kutlaması

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı.

Başkan Ertan Taşlı mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin esaret altında yaşamayacağının ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı bu tarih, aynı zamanda Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bir bayramdır. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA