BAŞKAN TAŞDELEN: SAADET APARTMANI SAKİNLERİ EVLERİNE DÖNEBİLİR

ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dün akşam inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde toprak kayınca boşaltılan 3 katlı Saadet Apartmanı'nda herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dün akşam inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde toprak kayınca boşaltılan 3 katlı Saadet Apartmanı'nda herhangi bir risk bulunmadığını söyledi. Taşdelen, "Apartman sakinlerimiz evlerine dönebilirler; ama geçen hafta yaşanan olaydan sonra tedirgin oluyorlar. Onlara da hak veriyoruz. İsteyenleri misafir edeceğiz" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çamlıtepe Mahallesi, Tevekküller Sokak'taki bir arsada, apartman inşaatının temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan 3 katlı, 10 daireli Saadet Apartmanı'nın yanında toprak kayması meydana geldi. Kendilerini dışarıya atan bina sakinleri, bir süre sonra binanın duvarlarında çatlaklar da oluştuğunu ileri sürerek belediyeye haber verdi. Gelen ekipler alanda inceleme yaptı. Geçen hafta benzer bir inşaat çalışmasında hasar gören Açelya Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar, evlerine girmek istemedi. Aileler, bunun üzerine valilik ve belediye tarafından otellere yerleştirildi.

'BİNALARDA SIKINTI YOK'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bugün Saadet Apartmanı ve inşaat çalışması yapılan alanda inceleme yaptı. Taşdelen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binanın temelinde veya inşaat kazısı yapılan alanın çevresinde bir kayma veya başka bir sorun olmadığını söyledi. Açelya Apartmanı'nı hatırlatan Taşdelen, "Geçen haftaki olaydan sonra belediye olarak çok daha tedbirli çalışıyoruz. Bu kapsamda da bulunduğumuz noktaya, 10 Nisan itibarıyla faaliyetin hızlandırılması noktasında bildirimde bulunuldu. 12 Nisan'da da tebligatta bulunuldu. Bu tamamen o Çamlıtepe'de geçen hafta yaşanan temelin kayması ve istinat duvarının yıkılmasından sonra, önlemlerin daha sıkı tutulması kapsamında yaptığımız bir uygulama. Burada şu anda hiçbir şekilde bir kayma yok, binaların temellerinde bir oynama yok, binalarda kolon, kiriş, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

'EVLERİNE DÖNEBİLİRLER'

Başkan Taşdelen, toprak kaymasının binanın temelini etkilemediğini ifade ederek, vatandaşların evlerine dönebileceğini belirtti. Taşdelen, "İstinat görevi görecek olan önlem sağlayacak olan perde betonun hızlı bir şekilde imalatını takip ediyoruz. Dün akşam yağmur oluğunda üst tabakada temeli etkilemeyen bir noktada ufak bir gelme oldu. Bu da bize aslında bu süreci tedbirli yönetmemizin elzem olduğunu gösterdi. Şu an imalat devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde temeli ve perde betonun yapımı sürecek. Geçen hafta yaşanan olaydan sonra, orası buraya yakın bir nokta olduğu için yurttaşlarımızın tedirgin olmasını da anlamak gerekiyor. İmalat kontrollü bir biçimde devam ediyor. Burada hocalarımız da var. Apartman sakinlerimiz evlerine dönebilirler; ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonra vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Onlara da hak veriyoruz. İsteyenleri de misafir edeceğiz" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı