Başkan Taşdelen, Kırşehir ve Trakyalılarla Buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırşehirliler Birliği Derneği ve Trakyalılar Vakfı yöneticileriyle buluştu. Sivil toplum kuruluşları içerisinde hemşehri derneklerine özel önem veren Taşdelen, Trakyalılar Vakfı'nın Başkanı Gökhan Özgöç ve beraberindeki yeni yönetimi makamında ağırladı. Karşılıklı iyi niyetlerin aktarıldığı buluşmanın ardından Taşdelen, Kırşehirliler Birliği Derneği Başkanı Recep Dedebali ve dernek yönetimiyle bir araya geldi.



"İş birliği yapmaktan onur duyarız"



Kırşehir'in Anadolu kültürünün oluşmasında ve yayılmasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Taşdelen, "Her ilimiz, her ilçemiz bizler için ayrı bir öneme sahip ancak Kırşehir'in gönlümüzde ayrı bir yeri var. Kırşehir Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş'ın diyarıdır. Anadolu'nun kültür beşiği olan, hoşgörünün merkezi Kırşehir'in temsilcileri olarak sizlerle iş birliği yapmaktan onur duyarız" dedi. Çankaya Belediyesinin hizmet ve etkinliklerinden bahseden Taşdelen, özellikle dar gelirli vatandaşların farklı şehir gezmeleri, görmeleri için düzenlenen kültür gezilerine dernekler aracılığı ile de vatandaşların katıldığını söyleyerek ortak hareket etmeye davet etti.



Kırşehirlilerin ahde vefayı bilen insanlar olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Dedebali de, Çankaya Belediyesinin desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç katıyor" dedi. - ANKARA