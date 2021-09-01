Başkan Taşdelen: "İnancımız Tam, Şampiyonluk Geliyor"

Çankaya Belediyesi, Avrupa Voleybol Şampiyonasında yenilgisiz ilerleyen A Milli Kadın Voleybol takımının Polonya'ya karşı oynadığı son maçı şehrin parklarına kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı.

Çankaya Belediyesi, Avrupa Voleybol Şampiyonasında yenilgisiz ilerleyen A Milli Kadın Voleybol takımının Polonya'ya karşı oynadığı son maçı şehrin parklarına kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnancımız tam, şampiyonluk geliyor" mesajı yayımladı.

Çayyolu Atapark, Uğur Mumcu Parkı ile Esat Pazaryeri üstündeki Özgürlük Meydanında kurulan dev ekranlardan maçı izleyen Çankayalılar, Filenin Sultanlarının 3-0 kazandığı maçı büyük bir coşkuyla izlerken yarı final heyecanına ortak oldular.

Grup ve eleme maçlarını firesiz atlatarak çeyrek finale çıkan Filenin Sultanlarının Polonya ile oynadığı çeyrek final mücadelesini ilçenin 3 farklı noktasında kurduğu dev ekranlardan Başkentlilerle buluşturan Çankaya Belediyesi heyecanı katladı. Açık havada dev ekranda maçı izleyen Çankayalılar memnuniyetlerini dile getirdi.

YARI FİNAL DE DEV EKRANLARDA

Yarı finale gelirken sadece iki set kaybeden ve namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, 3 Eylül Cuma günü yarı finalde Sırbistan-Fransa galibiyle oynayacak ve bu heyecan da Çankaya Belediyesinin kurduğu dev ekranlardan tüm Ankara'ya yayılacak.

FİNAL YOLUNDA HEP DESTEK TAM DESTEK

Avrupa Voleybol Şampiyonasında yoluna emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanlarının çok büyük başarıya imza attıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Avrupa Voleybol Şampiyonasında tarih yazan ve finale emin adımlarla ilerleyen kadın voleybolcularımız Türk kadınının neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteriyor. İnancımız tam, şampiyonluk geliyor. Çankaya Belediyesi olarak kurduğumuz dev ekranlardan Filenin Sultanlarının heyecanına ortak oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre