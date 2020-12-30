Başkan Taşdelen'in yeni yıl mesajı
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Başkan Taşdelen'in yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:58
Başkan Taşdelen'in yeni yıl mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yayımladığı mesajda 2020 yılının tüm dünya için zor bir yıl olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen, "Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi de etkiledi. Ama hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemedi. Bir yandan belediyemizin temel görevlerini aksatmadan yerine getirirken, bir yandan da virüsle mücadele ettik. Covid-19'a karşı gereken tüm önlemleri aldık, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Çalışmalarımızın başarısını da 'pandemiyle mücadelede en başarılı ilçe belediyesi' seçilerek kanıtladık. Ayrıca yaptığımız örnek projelerle sağlıklı kentler birliğinden 'sağlıklı yaşam', 'sağlıklı şehir planlaması', 'sağlıklı çevre' ve 'sosyal sorumluluk' dallarında toplam 4 birincilik ödülü aldık. Burası, adına şarkılar yazılan, bağımsızlığımızın ilan edildiği eşsiz şehir Ankara. Burası başkentimizin kalbi, Atatürk'ün ilçesi. Ata'mızın 'Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır' diye andığı yerde sorumluluğumuz herkesten büyük. Daha çok çalışacak, 'derman belediyeciliği' modelimizle Çankayalıların gerçek ihtiyaç ve dertlerine derman olmaya edeceğiz. 2020 hepimiz için zor geçti. Bu zor günleri birlik ve dayanışmayla aşacağız. İnanıyorum ki, 2021 umut dolu olacak, daha umutlu olacağız. Hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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