Başkan Taşçı'ya 'Hastane' Teşekkürü

Atakum Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Bayram Boz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı ziyaret ederek, Mimarsinan Mahallesi'nde ilçeye kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet Binası ve diğer hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ocak ayında Mimarsinan Mahallesi'nde Atakumlulara hizmet vermeye başlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet Binası ile mahallede hayata geçirilen, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisi ve Parkı ile Etüt Eğitim Merkezi gibi projeler için Başkan Taşçı'ya teşekkür eden Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Bayram Boz, "Atakum'un son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşümü sağlayan ve ilçemizi her anlamda daha yaşanılabilir, marka bir kent haline getiren Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

"Birlikte düşünüp, birlikte üretiyoruz"

Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Bayram Boz'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'u 56 mahallesiyle bir bütün olarak ele alıp, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İlçemizin üçüncü en kalabalık mahallesi olan Mimarsinan Mahallemizde de sağlık, spor, turizm, ekonomi, eğitim gibi yatırımlar başta olmak üzere önemli projeler hayata geçirdik. 'Hayalimizdeki Şehir Atakum'u inşa ederken, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini de dikkate alarak, onlarla birlikte düşünüp, birlikte üretiyoruz. Bu da beraberinde memnuniyeti getiriyor. Atakum Belediyesi olarak son 3 buçuk yıl içerisinde kentimizin öncelikli eksikliklerini tamamlama konusunda önemli mesafe kat ettik. Kadınlarımız için meslek edindirme kursları, çocuklarımız için etüt merkezi, spor tesisleri, ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı gibi birçok projeyi vatandaşlarımızla buluşturarak kentimizin her anlamda daha yaşanılabilir bir ilçe olmasını sağladık. Bu anlamda her zaman bizlere destek olan Atakumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha yaşanılabilir, marka kent Atakum

Atakum Belediyesinin, son yıllarda hayata geçirdiği projelerle ilçenin değerine değer kattığını ifade eden Atakum Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Bayram Boz, "Yıllardır ilçemizde sağlık hizmeti alacağımız bir devlet hastanesinin eksikliğini yaşıyorduk. Başkan Taşçı'nın girişimleriyle ilçemize kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasıyla bu büyük eksiklik giderilmiş oldu. Hastane ile birlikte mahallemizde kazandırılan Etüt Eğitim Merkezi, Muhsin Yazıcıoğulu Spor Tesisi ve Parkı, Engelsiz Satış Merkezi, Yalı Kafe ve salonlarla Mimarsinan Mahallemiz, Atakum'un önemli bir cazibe merkezi oldu. Atakum'un son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşümü sağlayan, mahallemizi ve ilçemizi Türkiye'nin yıldızı konumunda bir kent haline getiren Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyorum. Atakum'un yüzü, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile güldü" şeklinde konuştu. - SAMSUN