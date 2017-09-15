Başkan Taşçı: "Kadının Önemi Bizim Dinimizde Çok Büyük"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Teröristi de doğuran bir anne, ülkesine faydalı bir bireyi doğuran da bir annedir. Kadının önemi bizim dinimizde çok büyük. Çocuklarımızı faydalı bir insan olarak topluma kazandırmak ilk başta annede başlar" dedi.



Samsun'da "Küreselleşme ve Gelecek Kuşaklar" temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. Atakum Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan ve Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği'nce yürütülen sempozyumda katılımcılara, "Küreselleşme kapsamında gelecek kuşaklar üzerinde ailenin rolü" başlığı altında sunum yapıldı.



Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Topluma yararlı olan bu proje için bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepimizin içini sızlatan ve dil, din, ırk ayrımı gözetmeden ve gerçekten çözülmesi gereken, aynı zamanda kadına şiddetin de önüne geçip çocuk gelişimine de yararlı olacak projeleri üretme noktasında sivil tolum kuruluşlarının yapmış olduğu faaliyetlerin farkındayız. Bu yapılan çalışmalar dünya çapında yeterli değil ki, bu vahim olaylar cereyan ediyor. Tabii Türkiye'de de bu noktada bazı sıkıntılar var. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu bu yol haritası kadına şiddet noktasında gerekse toplumun kalkınıp bilinçlenmesi noktasında da çok sayıda projeler geliştirdi. Eski Türkiye'ye nazaran çok büyük gelişmeler yaşadık. Biz de yerelde hükümetimizin uygulamış olduğu projelere katkılar vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"Teröristi de doğuran bir anne"



Kadınların kalkındırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Taşçı, "Şunu çok iyi biliyoruz ki, teröristi de doğuran bir anne, ülkesine faydalı bir bireyi doğuran da bir annedir. Kadının önemi bizim dinimizde çok büyük. Çocuklarımızı faydalı bir insan olarak topluma kazandırmak ilk başta annede başlar. Bunun farkındayız. Bizler bu anlamda STK'lar ile ciddi anlamda işbirliği içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, ekip eğitmeni Leman Özay tarafından sunum gerçekleştirildi. Daha sonra ise bazı katılımcılara Başkan İshak Taşçı tarafından ödül verildi. - SAMSUN