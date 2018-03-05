Başkan Taşçı: "Farklı Kültürler Atakum'da Birleşiyor"

Hemşeri derneklerinin kendi kültürlerini Atakum'da yaşatabilmeleri için hayata geçirilen Yörekent Projesi'nde Balaçlılar Derneğiyle protokol imzalayan Başkan İshak Taşçı, "Yörekent ile kültürel zenginliklerimizi koruma altına alıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 55'te 55 sözü içerisinde yer alan Yörekent Projesi'nde Balaçlılar ile protokol imzalandı. Balaçlılar Derneği Başkanı İsa Taner ve yönetim kurulu ile Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelen Başkan Taşçı, "Yörekent Projesi ile farklı kültürleri ilçemizde yaşatarak, kültürel zenginliklerimizin yok olmasını önlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Atakum ilçesinin farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük bir aile olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'u evimiz, Atakumluları da ailemiz olarak görüyoruz. İlçemiz Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi. İlçemiz, ülkemizin dört bir yanından farklı kültürlerin gelerek, burada yaşamak istemesiyle birlikte aldığı göçle her geçen gün daha da büyüyor. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren hemşeri derneklerini önemsiyoruz. Kendi kültürlerini Atakum'da yaşatmaları ve kültürel zenginliğimizi artırmalarını istiyoruz. Bu isteğimizden de hareketle Yörekent Projemizi hayata geçirerek, talep eden hemşehri derneklerine bedelsiz arsa tahsisi gerçekleştiriyoruz. Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele Derneği işbirliğiyle ilk kazmayı mübadil hemşerilerimiz vurmuş oldu. Rizeliler ve Artvinliler derneklerinden sonra bugün de Balaçlılar Derneği ile protokol imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atakum Belediyesi olarak Balaçlılar Derneği'ne tahsis ettiğimiz 8 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilecek proje ile Balaçlılar, kendi kültürlerini yaşatacak" dedi.

Hemşeri derneklerine verdiği desteklerden dolayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür eden Balaçlılar Derneği Başkanı İsa Taner, "Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçede farklı kültürlerin bir arada kendi kültürlerini yaşatmasını önemsiyor ve bu anlamda kendisinden talep edilen her türlü desteği sağlıyor. Balaçlılar Derneği olarak bizim de Yörekent Projesi kapsamında arazi talebimiz oldu. Bugün burada 8 dönümlük arazinin derneğimize tahsisini içeren ortak proje anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN