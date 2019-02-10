Başkan Taşçı'dan Samsunsporluları Heyecanlandıran Proje

"Bu Aşkın Kahramanı Sensin, İlk Doğuşta Aşk ve Samsunspor Çalıştayı" projelerinin mimarı olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleşecek olan "Aşkın Fotoğrafını Çek" adlı fotoğraf yarışması ile yine heyecan uyandırdı.

Koyu bir Samsunspor taraftarı olan ve görev sürecinde Samsunspor odaklı bir çok projeyi hayata geçiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Aşkın Fotoğrafını Çek" adlı bir fotoğraf yarışması başlattıklarını belirterek, "14 Şubat Sevgililer Gününde, şehrin sevgilisi olan Samsunsporumuz adına 10 bin TL büyük ödüllü bir fotoğraf yarışması başlattık" dedi.

Samsunspor'un, şehrin en önemli markası olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, "Bu şehre ve şehrin takımına aşık her Samsunlu gibi, Samsunspor benim de büyük tutkum. Bugüne kadar, Bu Aşkın Kahramanı Sensin, İlk Doğuşta Aşk ve Samsunspor Çalıştayı gibi projeler ve çalışmalarla, şehrimizdeki Samsunsporluluk ruhunu daha da güçlendirmek için mücadele ettik. Şimdi aynı heyecan içerisinde bir fotoğraf yarışması gerçekleştiriyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamında Atakum Sahilinde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ana teması Samsunspor olan ve Atakum Sahilinde çekilecek fotoğrafların sahipleri yarışmaya katılabilecekler. Birbirinden güzel etkinlikler eşliğinde, 14 Şubat Sevgililer Gününü, Samsunspor aşıklarıyla birlikte geçireceğiz" diye konuştu.

Yarışma ile ilgili detayların www.askinfotografinicek.com adresinden yayınlandığını ve yarışmanın sosyal medya hesaplarının aktif olduğunu belirten Başkan Taşçı, fotoğraflar için de fotoğraf makinesi şartı olmadığına dikkat çekerek, "Hemşerilerimiz yarışmaya ister cep telefonları ile isterlerse de fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğraflarla katılabilecek. Aşkın Fotoğrafını Çek fotoğraf yarışmasındaki şart, Samsunspor ana teması ve Atakum Sahilinde çekilmesi. 14 Şubat Sevgililer Günü saat: 17.45 ile 18: 45 arasında tüm Samsunsporlu hemşerilerimizi, sevdikleriyle birlikte Atakum Sahilinde Yalı Kafe önünde buluşmaya davet ediyorum. Birinciye 10 bin TL büyük ödül vereceğimiz yarışmada, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül vereceğiz. Ayrıca özel ödül de vereceğimiz yarışmaya tüm Samsun ve Samsunspor aşığı hemşerilerimizin katılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA