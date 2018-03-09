Başkan Taşçı: "79 Proje Hayat Buldu"

Atakum Belediyesi olarak 3,5 yıl içerisinde 79 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkanı İshak Taşçı, "Atakumlulara verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Atakum'un gelişimi ve değişimine Atakum Belediyesi olarak yön verdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hizmette eşitlik ilkesiyle çalıştıklarını ve Atakum'un, Türkiye'nin önemli kentleri arasındaki yerini aldığını ifade etti.

Atakum Belediyesi olarak Atakum'un öncelikli eksikliklerini giderme adına birçok yatırımı ilçeyle buluşturduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakumlu hemşerilerimize sözünü verdiğimiz 55 proje vardı. Bu sözlerimizin büyük bir kısmını yerine getirdik. Bunların dışında hayata geçirdiğimiz ekstra projelerle birlikte toplamda 79 projemiz Atakum'da hayat buldu. Samsun'un en prestijli projeleri, Atakum Belediyesi imzasıyla tüm bölgeye hizmet vermeye başladı. 3 buçuk yıla sığdırdığımız birbirinden önemli, kapsamlı yatırımlarla Atakum'u daha da yaşanılabilir, marka bir kent haline getirdik. İlçemiz Türkiye'nin önemli kentleri arasındaki yerini aldı. Atakum Belediyesi olarak planlama aşaması biten birçok projemizin yapımına da kısa süre içerisinde başlıyoruz" diye konuştu.

Hayata geçirdikleri projeleri 'her mahalleye eşit hizmet' parolasıyla planladıklarını kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle de dahil 56 mahalleden oluşan geniş bir hizmet alanına sahibiz. Hayata geçireceğimiz projeleri, her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla planlayarak, merkez mahallelerimiz ne hizmet alıyorsa, merkeze uzak olan mahallelerimizin de aynı hizmeti alması için çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan hizmette eşitlik ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda daha da yaşanılabilir bir Atakum için Atakumlulara verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN