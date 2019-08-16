Başkan Tarhan, Rusya'da Antik Kentler Forumuna katıldı

16.08.2019 09:36

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Rusya'nın Ryazan kentinde düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Forumuna olarak katıldı. Antik kentlerdeki kültürün ve tarihin korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen forumda davetli olarak yer alan Başkan Tarhan, Soli Pompeiopolis Antik Kentinin ortaya çıkarılması sürecini anlattı.

Başkan Tarhan, 14-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan Ryazan'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Antik Kentler Forumu'nda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen antik kent temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu. Tarhan, forumda Mezitli'yi anlattı.

Türkiye'den Mezitli Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin katıldığı 2. Uluslararası Antik Kentler Forumunda dünyada uygulanan iyi örnekleri inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Tarhan, yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin çok yararlı olduğunu ve oldukça faydalı bilgiler edindiğini söyledi. Forumda ikili görüşme fırsatı bulduklarını da belirten Tarhan, "Dünyada uygulanan iyi örnekleri tanıma fırsatı bulduğumuz forumda, Mezitli'nin tanıtımını, tarihi ve kültürel mirasına katkı sunabilecek uluslararası işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz. Portekiz, Çin, Özbekistan, Türkiye gibi pek çok antik şehirden temsilcilerin bir araya gelerek, antik ve tarihi kentlerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için çözüm önerileri ve uygulamalarını konuştukları belediye başkanları yuvarlak masa toplantısında, Mezitli'yi tüm yönleri ile anlatma şansı da yakaladık. 4 gün boyunca çok faydalı bilgiler edinerek Mersin'e döneceğimizden kuşkum yok" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA