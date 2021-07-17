Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı
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Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı

Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm personeliyle belediye hizmet binası önünde bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm personeliyle belediye hizmet binası önünde bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaşma töreni düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen bayramlaşma törenine, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Başkan Tarhan, törende, özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Mezitli'nin kocaman bir aile olduğunu ve bu ailenin çekirdek ailesini belediye çalışanlarının oluşturduğunu dile getiren Tarhan, "Çalışanlarımızdan başlayarak, bu aile içerisinde yeşerttiğimiz mutluluğu tüm Türkiye'nin görmesini istiyoruz" dedi.

"Belediyemiz, Türkiye'ye örnek bir belediyedir"

Belediyenin tüm birimlerinde çalışan personelden memnun olduğunu vurgulayan Tarhan, "Mezitli Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu ve sizlerin özverili çalışmaları neticesinde çok güzel yerlere geldik. Muhtarlarımızdan, meclis üyelerimizden, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizden memnunuz. Özellikle kadın çalışanlarımız olmak üzere arazide Mersin'in sıcağında çalışan arkadaşlarımız çok gayretli ve çalışmalarını hassasiyetle yapıyorlar. Planlı bir şekilde gidiyoruz ve en başarılı belediyelerden birisiyiz. Tabi ki buradaki en büyük güç çalışma arkadaşlarımızdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle belediye çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, gönenç içerisinde, sağlık kaygısı olmadan, bir arada geçireceğimiz, nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı
Başkan Tarhan, personelinin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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