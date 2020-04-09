Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı - Haberler
Neşet Tarhan, Siyaset, Mezitli, Güncel

Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

09.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:07
Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Başkan Tarhan'ın makamından, müdürlerin ise kendi birimlerinden katıldığı toplantıda, virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte hareket ederek korona virüse karşı verilen savaşı kazanacaklarını söyledi. Tarhan, bir taraftan virüsle mücadele ederken, aynı zamanda rutin belediyecilik hizmetlerinin de aksamaması adına daha fazla çalıştıklarını ifade etti.

Tüm birimlerin ortak bir mücadele geliştirdiğine dikkat çeken Tarhan, "Bizler Mezitli Belediyesi çalışanları olarak tüm gücümüzle virüsün etkilerini azaltarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bunun yanında her zaman iyilikseverliği ile öne çıkan Mezitlililere 'iyilik bulaşıcıdır' diyerek, ortak bir mücadele alanı oluşturmayı hedefledik. İnsanlar birbirine yardım ettikçe güçleri büyüyecek ve iyileşecektir. Mezitli'deki hayırseverlerin ve dostlarımızın bu yardımseverlikleri takdire şayandır. Önemli olan bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır. Biz de Mezitli olarak bu birlikteliği sağlamış olmaktan mutluyuz. Bu iyilik yumağımız önümüzdeki Ramazan ayında da devam edecektir. Kim yardım yapıyorsa, o yardım kime ulaşıyorsa bunu kayıt altına alıyoruz. Özellikle yardımların durumunu öğrenmek isteyenlere de bunu rahatlıkla gösterebiliyoruz. Aynı zamanda yapılan yardımları da günlük olarak sosyal medyadan duyuruyoruz. Gün siyaset değil, el birliği vererek dayanışma günü. Tüm partilere mensup meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla el ele veriyoruz. Artık eski düzenin kalmadığına, siyaset ve uygulama biçiminin değişeceğine inanıyorum" dedi.

Tüm personelin özveriyle görevini yapmak için mücadele verdiğini vurgulayan Tarhan, "Özellikle kriz masamızın yönlendirmesiyle sahada çalışan arkadaşlarımız tehlike altında bulunmalarına karşın görevlerini özveriyle yapıyorlar. Virüs atlatılıncaya kadar tüm müdürlüklerimiz tek bir vücut olarak görevine devam edecek. Bu konuda bazı müdürlüklerimize takviyeler de yaptık. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Öte yandan rutin çalışmalarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte başta kırsal kesimdeki mahallelerimiz olmak üzere sıcak asfalt ve sathi kaplama işlemlerine, park ve sosyal alanlarımızdaki hizmetlerimize de devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tarhan, bu özel süreçte el birliği yapan tüm Mezitlililer başta olmak üzere gönüllülere, personele, tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Toplantıda, birim müdürleri de söz alarak, kendi birimlerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guido Senia Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis İspanya
Şu an buradasınız: Başkan Tarhan, müdürlerle video konferansla toplantı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:18:21. #1.15#
title