Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu

Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gönüllü Serasında ürettiği ürünleri belediyenin aşevine veren Selman Kalender ile bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gönüllü Serasında ürettiği ürünleri belediyenin aşevine veren Selman Kalender ile bir araya geldi. Tarhan, "Yaptıkları bu büyük hizmetin ne denli değerli olduğunu daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli Gönüllü Serasını ziyaret etti. Yaklaşık 7 yıldır Gönüllü Serasında yaptığı üretimlerle Mezitli Belediyesi Aşevinin sebze ihtiyacını büyük oranda karşılayan emekli Selman Kalender ve gönüllülerle sohbet eden Başkan Tarhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Mezitli Aşevinin ve buna bağlı olarak Gönüllü Serasında üretimin arttığını ifade eden Tarhan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Aşevimiz aracılığı ile her gün yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aşevimizin yemek dağıtımı oldukça fazlalaşıyor. Böylesi durumlarda bizlere destek veren gönüllülerimizin yükü de artmaktadır. Gönüllü olarak belediyemizin çalışmalarına büyük destek sağlayan dostlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek istedik. Yaptıkları bu büyük hizmetin ne denli değerli olduğunu daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan herkesin üretimin içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Yeter ki, insanlarımız üretmek istesin, biz belediye olarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Selman Kalender bizim için çok iyi bir örnek. Biz kendisine hiçbir ücret ödemiyoruz ama ürettikleri ile Aşevimize çok büyük destek sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haftanın 7 günü gelerek sebze üretmeye devam ettikleri bilgisini veren gönüllü Selman Kalender ise işini severek yaptığını ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Mezitli Belediyesinin gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetine destek olmak amacıyla gönüllü olarak serada üretim yaptıklarını aktaran Kalender, "Başkanımız Neşet Tarhan, yeni bir anlayış getirerek hepimizi üretim ve yönetime ortak etti. Bizim de elimizden sebze üretim geliyordu, belediyemize böyle destek sunmaya başladık. Farklı alanlarda destek sunan arkadaşlarımız da var. İşimi severek yapıyorum. Başkanımız da sık sık yanımıza gelerek bizi daha çok motive ediyor. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu
Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesini öldürüp valize koyan cani evlat, uyurken polise yakalandı
Annesini öldürüp valize koyan cani evlat, uyurken polise yakalandı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Tarhan, Gönüllü Serasında gönüllü üreticilerle buluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:31:56. #1.15#

title