Başkan Tarhan gençlerle buluştu
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Başkan Tarhan gençlerle buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Başkan Tarhan gençlerle buluştu
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlere, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün yayınlanan Meşale gazetesinin Türkçeleştirilmiş nüshaları dağıtıldı.

Başkan Tarhan'ın gençlerle buluştuğu etkinlik, Mezitli Belediyesi meclis salonunda, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Etkinliğe, belediye çalışanlarının yanı sıra Mezitli'nin sanat, spor ve eğitim alanında başarı kazanmış gençleri ile CHP Mersin Gençlik Kolları İl Başkanı Ethem Güzel, Mezitli Kadın Kolları Başkanı Aslı Melekoğlu, Mezitli Gençlik Kolları İlçe Başkanı Onur Berk Yılmaz katıldı.

Gençlere, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk kitabı dağıtacağının sözünü veren Başkan Tarhan, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarının gençler olduğunu ifade etti. Mezitli Belediyesinin gençler için özel olarak bastırdığı Nutuk kitabı için yazdığı kapak yazısından alıntılar yapan Tarhan, "Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk kitabının yanı sıra çok az bilinen Bursa Nutkunda gençlerin yapması gerekenleri tek tek anlatmış. Gençlerimiz daha çok çalışarak, Ulu Önderimiz Atatürk'ün çizdiği hedefe ulaşacaktır. Bunun için önce çocuklarımız için şimdi de gençlerimiz için Atatürk'ün Nutkunu özel olarak sadeleştirerek bastırdık. Geleceğimize ışık tutan Gazi Mustafa Kemal'in büyük eseri Nutuk'u büyüklerimiz kadar çocuklarımızın da anlayarak okuması son derece önemlidir. Ülkemizin çağdaş refah seviyesine ulaşmasının mimarı olacak olan çocuklarımız Nutuk'u okuyarak büyüyecek, ülkesini seven yarının büyükleri olacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tarhan, gençlerin Soli Güneş Festivali, spor turnuvaları ve Mezitli'de gerçekleştirilecek olan projeler hakkında yönelttikleri soruları yanıtladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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