Başkan Tarhan, esnafın sıkıntılarını dinledi
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Başkan Tarhan, esnafın sıkıntılarını dinledi

Başkan Tarhan, esnafın sıkıntılarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tarımsal ilaç ve gübre satışı yapan esnafları ziyaret ederek yaşanılan sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tarımsal ilaç ve gübre satışı yapan esnafları ziyaret ederek yaşanılan sıkıntılar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarını düşürmek amacıyla alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açarak çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteren tarımsal ilaç ve gübre satışı yapan esnaflar, üreticilerinin ürettiği ürünlerin değerlendirilememesinden dolayı kendilerinin de sıkıntı çektiklerini Başkan Tarhan ve Belediye Meclis Üyesi Ali Doğaner'e anlattı.

Üretici ile toptancı arasında sıkışıp kaldıklarını ifade eden Ayşe Yılmaz "Zirai ilaçlama ilgili son durum çok kötü. Biz de üretici ve toptancının arasında kalarak çok zor durumlara düşüyoruz. Üreticinin ürününü satamaması doğrudan bize yansıyor. Biz alacağımızı tahsil edilemeyince sattığımız malı geri yerine koyamıyoruz. Başkanımız her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayarak sesimizin daha geniş kitleler tarafından duyulmasına aracılık ediyor. Kendisine gösterdiği bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.

Tarımsal üretim yapan çiftçilerin her geçen yıl daha geriye gittiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Zaten üreticilerin sorunları malum. Artık bazı ürünleri birkaç yıl öncesi fiyatlara dahi satılamadığını biliyoruz. Tabi bunlarla bağlantılı olan ancak çok fazla ön plana çıkamayan zirai ilaç bayi ve gübre satıcıları da yaşanan bu sıkıntıdan nasibini alıyor. Üretici ürünün gerçek değerini alamazsa büyük bölümünü borçlanarak aldığı, ilaç ve gübrenin parasını ödeyemez. Üretici ödeyemezse bu ticareti yapan esnafımız da gereken yerle ödeme yapamaz. Bunların hepsi bir biriyle bağlantılı" şeklinde konuştu.

"Çiftçi üretmezse kentte ihracat durur"

Son yıllarda fiyatların iki katına çıkmasına karşın tahsilat oranlarında yarı yarıya kayıplar yaşandığını gördüklerini belirten Tarhan, "Sohbetimizde öğrendiğim kadarıyla borcunu ödeyebilmek için bazı ilaç ve gübrelerin aldığı fiyatın yarısına satmak durumunda kalan esnafımız var. Bu son derece korkunç ve üzücü bir durum. Geçen seneki tahsilat oranı yüzde 50 seviyelerine düşmüş durumda. Oysa fiyatlar buna karşılık iki katına çıktı. Bir yandan girdileri artarken diğer taraftan gelirleri de son derece düşüyor.

Oysa köylü kentinde ekonomisini canlandıran kesimdir. Köylü üretimden kazanacak ki, şehirde müteahhit ev satacak, esnaf mal satacak. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Böyle olunca ekonominin bir ayağı da kırılmış oluyor. Tarım, üretici derken bunlara ilaç ve gübre satan arkadaşlarımızın da zor duruma düşüyor" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Tarhan, esnafın sıkıntılarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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