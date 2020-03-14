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Neşet Tarhan, Tıp Bayramı, 14 Mart, Mezitli, Güncel

Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede görev yapan tüm doktorlara çiçek göndererek, daha sağlıklı bir Mezitli için çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

14.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:09
Başkan Tarhan, doktorlara çiçekle teşekkür etti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede görev yapan tüm doktorlara çiçek göndererek, daha sağlıklı bir Mezitli için çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.


Başkan Tarhan, Mezitli'de bulunan hastane ve aile sağlığı merkezlerine karanfil buketleri gönderdi. Tarhan, buketlerin üzerine, "İnsan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan değerli hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz" notunu yazdı.


Başkan Tarhan'ın bu jesti doktorları ve sağlık çalışanlarını da mutlu etti. Korona virüsü nedeniyle insan sağlığına verilen önemin daha çok öne çıktığını ifade eden doktorlar, "Bizler sadece bugün değil, her zaman insanlarımızın daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Zaman zaman olumsuzlukların da kamuoyuna yansıdığı görevimizi yaparken böylesi güzel jestler bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman diyalog halinde olduğumuz Başkanımız Neşet Tarhan'a bu güzel jesti için teşekkür ederiz" dediler.


"Streslerini az da olsa azaltmak istedik"


Başkan Tarhan da yaptığı açıklamada, Mezitli'yi sağlıklı ve güvenli kentler arasına sokmak için çalıştıklarını belirtti. Tarhan, "Mezitlimizi, Dünya Sağlıklı Kentler Birliğine üye yaparak, Mezitlililerin yaşadığı kentte mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Mutlu Kent Mezitli diyerek çıktığımız bu yolda biliyoruz ki, ancak sağlıklı olan insan mutlu olabilir. Daha sağlıklı bir toplum için çalışırken her zaman en büyük desteğimiz olan doktorlarımızın da yanlarında olduğumuzu göstermek için karanfil buketi gönderdik. Hastalık durumunda canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Çünkü görüyoruz ve tanık oluyoruz ki, sağlık çalışanlarımız insan sağlığını kendi sağlıklarından çok önde tutan kahramanlardır. Biz daha sağlıklı olalım diye kendi sağlıklarını bile tehlikeye atacak kadar görevlerine bağlıdırlar. Özellikle dünyanın korona virüs ile ayakta olduğu günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tüm doktorlarımıza, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum" dedi.


"Dünya Sağlıklı Kentler Birliğine üyelikte son aşamaya geldik"


Mezitli'nin Dünya Sağlıklı Kentler Ağına girmek adına yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Tarhan, 3 yıldır çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, "Mezitli Belediyesi olarak kalite yönetim sistemimizi geliştirerek sağlıklı hizmet üretebilmek için adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza attık. Kentimizin gelişmesi için sürdürdüğümüz mücadele yurt dışında da takdir görmektedir. Dünyadaki gelişmiş kentlerde nasıl bir yaşam imkanı varsa Mezitli'de de olacaktır. 2017 yılında başlattığımız çalışmalar ile Mezitli'de sağlığın doğrudan ve dolaylı belirleyicilerine ilişkin tespitler yapılarak, Mezitli İlçesi Kent Sağlık Profili oluşturuldu. Bu kapsamda tespit edilen verilere dayanarak analiz ve sentez çalışmaları ile 'Mezitli İlçesi Kent Sağlık Gelişim Planı' hazırlandı. Çalışmada elde edilen bulgular, problemler ve potansiyeller, Mezitli'nin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri belirlemeye yönelik çalışmalar yürütüldü. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Mezitlimizi, Dünya Sağlıklı Kentler Birliğine üye yaparak, Mezitlililerin yaşadığı kentte mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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