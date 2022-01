Başkan Tarhan'dan vatandaşlara 'gönüllü olun' çağrısı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Halk Gününde Fatih Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Tarhan, daha sağlık bir kent ve dayanışma içerisinde bir toplum için vatandaşları gönüllü olmaya davet etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, virüs salgını süreci hariç, göreve geldiği ilk haftadan itibaren aralıksız olarak düzenlediği 'Halk Günü' kapsamında Fatih Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Doğaner Yalıevleri Sitesinde yapılan Halk Günü toplantısına, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Fatih Mahallesi Muhtarı Leyla Üstündağ ve vatandaşlar katıldı. Taleplerini ve Mezitli Belediyesiyle ilgili şikayetlerini doğrudan Başkan Tarhan'a anlatma olanağı bulan vatandaşlar, başta ekonomik sıkıntı ve işsizlik olmak üzere ülke gündeminde yer alan konularda da bilgi alışverişinde bulundular.

"Gönüllü olarak çalışmalara destek olun"

İletilen talepleri birim müdürlerine aktararak çözümünü sağlayan Başkan Tarhan, daha sağlık bir kent ve dayanışma içerisinde bir toplum için vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. Başta Fatih Mahallesi olmak üzere Mezitli'nin hemen her bölgesinde Gönüllü Evi açtıklarını dile getiren Tarhan, "Her türlü etkinlik ve buluşmada gönüllü evlerimizi kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun doğum gününü, kadınların altın günü buluşmasını Gönüllü Evimizde yapın. Yine gönüllü olarak çalışmalara destek olun. Aralarında profesörlerin, doktorların, öğretmenlerin bulunduğu gönüllüler her akşam bir semt pazarında buluşarak atıkları topluyor ve çiftçimize destek olmak amacıyla belediyemizin de katkısıyla kompost üretimi yapıyor. Başka gönüllülerimiz ürettiklerini satarak çocukların eğitimine katkı sunuyor. Diğer taraftan Covid-19 sürecini halkımızın gönüllü desteği ile rahat atlatan ilçelerden birisi olduk. Halkımız evlerinde ve Gönüllü Evlerimizde maske dikti, gıda desteği sağladı ve bu zorlu süreci dayanışarak atlattık. Vatandaşlarımızı da bu gönüllü ordusuna katılmaya davet ediyorum. Hem Mezitli Belediyesiyle olan iletişimin daha kolay olması hem de yaşanan sıkıntıların el birliği ile çözüme ulaşması, ancak halkımızın işbirliği yapmasıyla daha verimli olacaktır. Biz de gönüllü çalışmalarımıza katılan vatandaşlarımıza ekonomik destek sağlayamasak da pek çok hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Mezitli'yi diğer kentlerden farklı kılan en büyük yönü, vatandaşlar arasında olan bu dayanışma ve birliktelik ruhudur. Mezitli Belediyesinin en büyük gücü de halkının bu desteği ve güvenidir" dedi.

Başkan Tarhan, buluşmanın sonunda çocuklara kitap hediye etti. - MERSİN