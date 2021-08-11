Başkan Tarhan'dan satranççılara bisiklet hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tarhan'dan satranççılara bisiklet hediyesi

Başkan Tarhan'dan satranççılara bisiklet hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Konya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan genç satranççıları ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Konya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan genç satranççıları ziyaret etti.

Satranç eğitmeni Remzi Küçük'ün de hazır bulunduğu ziyarette, genç satranççılar Başkan Tarhan'a şampiyonluk sözü verdi. Mezitli'nin tanıtımına ve sporuna sundukları katkı nedeniyle genç sporculara teşekkür eden Tarhan, turnuva öncesi motivasyon sağlaması amacıyla satranççılara bisiklet hediye etti. Tarhan, turnuvadan şampiyonluk alan sporculara da tablet hediye edeceklerinin müjdesini verdi.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ve Mezitli Belediyesi Spor Okullarının farklı spor alanlarında yakaladıkları başarılarla kentin tanıtımına büyük katkı sağladığına vurgu yapan Tarhan, "Gençlerimiz başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonasına hazırlanan gençlerimizi ziyaret ederek kendilerini motive etmek istedik. Çalışkanlıkları ve hırslarıyla bizleri bir kez daha mutlu ettiler. Biz de kendilerine bisiklet hediye ederek motivasyonlarını artırma yoluna gittik. Konya'dan başarıyla dönemleri halinde tablet hediye edeceğimiz sözünü de verdik. Başarıları ile bizleri gururlandırmaya devam edeceklerinden kuşkumuz yok" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan'dan satranççılara bisiklet hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tuğba Özay Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Lionel Messi Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tarhan'dan satranççılara bisiklet hediyesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:08:14. #1.16#

title