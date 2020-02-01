Başkan Tarhan'dan ders çalışan öğrencilere çorba servisi

01.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:34

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba servisi yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana ilgi odağı olan Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane, aile sıcaklığı ile ders çalışmak isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Kafe kütüphaneyi gönüllü olarak işleten Onur Baysal öğrencilere soğuk kış gününde çorba sürprizi yaptı. Baysal'ın ders çalışan öğrenciler için evinde yaparak getirdiği yayla çorbasının servisini ise ziyaret için gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaptı.



Kafe kütüphanenin her gün dolup taştığını görmekten dolayı gururlu ve mutlu olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kafe kütüphaneyi yapma fikrini ortaya attığımızda iş adamımız Alper Gürsoy annesinin adına yapmak istediğini söyledi. İki yıl önce faaliyete geçen kütüphanemiz büyük ilgi gördü. Yaptığım ziyaretlerde karşılaştığım en fazla istek farklı yerlerde kafe kütüphaneler açılması şeklinde oluyor. Uygun alanlar bulduğumuz zaman kütüphanelerimizin sayısını artırmak istiyoruz" dedi.



Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanede bir aile ortamı oluştuğuna da dikkat çeken Tarhan, "Sık sık kütüphaneye gelip öğrencilerle birlikte oluyorum. Zaman geçirmek için güzel bir yer, aynı zamanda gençlerimizi geleceğe hazırlanırken görmek ayrı bir motivasyon sağlıyor. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz kafe kütüphane büyük beğeni kazandı. Sadece öğrenciler değil, kitap okumak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız da kütüphanemizi ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA