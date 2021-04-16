Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki

Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisini ziyarete gelen Mersinli hakemlerle birlikte ilçede yaşanan doğa katliamlarına ve çevre felaketlerine karşı kırmızı kart çıkardı.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisini ziyarete gelen Mersinli hakemlerle birlikte ilçede yaşanan doğa katliamlarına ve çevre felaketlerine karşı kırmızı kart çıkardı.

Mersin İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (FFHGD) Mersin Şube Başkanı Alkan Altan ve yönetim kurulu üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, spor gündemiyle ilgili konular ve ilçede gerçekleştirilen spor faaliyetlerine dair fikir alışverişinde bulundu.

Mezitli Belediyesinin amatör spora katkıları ve kazandırdığı tesislerin konuşulduğu ziyarette, Başkan Tarhan ve hakemler, ranta dayalı çevre ve orman katliamlarına karşı kırmızı kart gösterdiler. Hakemler, sağlık ve spor yönü ile Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi olan Mezitli'de üst üste orman ve doğa talanı yapıldığına dikkat çekerek, "Pandemi sürecinde sağlığın ve doğal bir çevrenin önemini çok daha iyi kavradık. Buna rağmen rant peşinde olanlar, kenti gün aşırı yeni bir katliamla karşı karşıya bırakıyorlar. Tüm bu çevre katliamlarına karşı kırmızı kart gösteriyor ve talana 'dur' diyoruz" ifadelerini kullandılar.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hatırlatan Başkan Tarhan ise şöyle devam etti; "Hakem arkadaşlarımızın bu duyarlı yaklaşımı beni çok mutlu etti. Ben zaten sporla ilgilenen kişilerin çevreye, doğaya ve sağlığı etkileyecek her türlü olumsuzluğa karşı duyarlı olduklarını biliyorum. Hakemlerimizle birlikte tüm talana ve katliamlara karşı kırmızı kart çıkararak 'dur' dedik." - MERSİN

Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Tarhan'dan çevre talanına tepki
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:15:29. #1.14#

title