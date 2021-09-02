Başkan Tarhan'dan çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramı
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Başkan Tarhan'dan çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramı

Başkan Tarhan'dan çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenleyerek, vatandaşlara ve belediye çalışanlarına aşure dağıttı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü düzenleyerek, vatandaşlara ve belediye çalışanlarına aşure dağıttı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen aşure günü etkinliğine, Alevi Dernekleri Mezitli Şube Başkanı Ferdi Koç, ünlü şair Ataol Behramoğlu, sanatçı Haluk Çetin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mezitli Sanayi Sitesi esnafları ve vatandaşlar katıldı. Alevi Kültür Dernekleri İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin'in okuduğu dua ile başlayan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan şair Ataol Behramoğlu, Türkiye'nin farklı mozaikleriyle kültür alanında zengin bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Aşure bizim kültürümüzün zenginliğini en iyi yansıtan geleneğimizdir. Türkiye'de ki bu çeşitlilik olağanüstü bir aşure lezzetindedir. Bu güzelliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Biz bu kültürümüzü korumalıyız. Bu geleneksel günde bizleri bir araya getiren başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Tarhan, Muharrem ayı dolayısıyla Mezitli Belediyesi olarak aşure günü düzenlediklerini söyledi. Tarhan, "Aşure gününün, Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edildiği gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün ve yarınlarda duygularımızı taşkınlığa götürmeden, soğukkanlılığımızı kaybetmeden, fedakarlığı, insan sevgisini, özgürlük mücadelemizi sürekli kılmalıyız. Bizler, halkımıza zulüm yapan, onurumuza, haklarımıza el uzatanlara, özgürlüğümüzü elimizden almak, adaleti yok etmek isteyenlere karşı her zaman eylem ve sözlerimizle karşı çıkmak durumundayız. Yezid orduları çadırlara saldırdığında Hz. Hüseyin, Ebu Süfyan soyunun yandaşlarına, 'Dininiz yoksa ve ahiret azabından korkmuyorsanız bile, bari dünyada mert ve özgür karakterli olun. Sizin savaşınız benimle. Kadınlar ve çocuklardan ne istiyorsunuz?' diyordu. Günümüzde kadın ve çocuklara taciz, tecavüz edenlerin yezidlerden ne farkı var? Hepimiz, halkımıza zulmeden zalim yöneticilerin olmadığı Türkiye için mücadelemizi sürdürme yolunda ve kararlılığında olmalıyız" diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra okunan duaların ardından dev kazanın başına geçen Tarhan, belediye çalışanları ve vatandaşlara aşure ikram etti. - MERSİN

Başkan Tarhan'dan çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Tarhan'dan çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramı - Haberler
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