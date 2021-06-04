Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Güzel bir havada, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sosyal mesafe kuralları içerisinde bisiklet turu yapan Başkan Tarhan, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat boyunca bisiklete binerek maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Tarhan'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bisiklet turunda vatandaşlar sitelerinin bahçesinden ya da evlerinin balkonundan Tarhan'a el sallayarak destek verdi.

"Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz"

Tüm Mezitlilileri bisiklete binmeye davet eden Tarhan, özellikle pandemi döneminde virüse ve kısıtlamalardan kaynaklı olumsuz etkilere karşı spor yaparak daha güçlü olunacağını söyledi. Mezitlililer için sıradan bir gün olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Dünya Sağlık Örgütüne göre, yürümeye ve bisiklet sürmeye yönelik güvenli altyapı ve yollar da sağlık alanında eşitliği sağlamak için önemli. Şehrin en yoksul, birçok kişinin özel araç sahibi olamadığı bölgelerinde, yürümek ve bisiklet sürmek ulaşım amacıyla kullanılabileceği gibi kalp hastalığı, inme, belirli kanser türleri, diyabet ve hatta ölüm riskini azaltıyor. Dünya Bisiklet Günü de egzersiz ve sağlık ilişkisinde çok önemli bir yere sahip olan bisikleti hatırlamak, bisiklete ilişkin etkinlikler yapmak için ideal bir gün olarak işlev görüyor. Günümüzde şehirlerin en önde gelen sorunları arasında çevre, sağlık ve aynı zamanda 'ulaşamama' sorunu başı çekiyor. Avrupa'da bunun önüne geçebilmek adına bisiklet kullanımını artırıcı önlemler alınıyor ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Şehrin olumsuz etkilerini azaltacak en önemli ulaşım aracı bisiklet ve işe bisikletle gitmenin bireye ve kente sağladığı birçok fayda var. Çevrenin kirlenmesi, trafiğin neden olduğu stresin azaltılması, karbonmonoksit gazının düşürülmesi ve daha da önemlisi spor yaparak vücudumuzun hareket ihtiyacını karşılaması nedeniyle Mezitli'de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda çok önemli projeler geliştirdik. Sağlık Bakanlığımızla birlikte bin 350 bisiklet dağıttık. Yaklaşık 20 kilometre farklı bölgelerde bisiklet yolları yaptık. İnsanları teşvik edebilmek adına bisiklet kullanma etkinlikleri düzenledik. Zaten yıl içerisinde sık sık bisiklete binme etkinlikleri yapıyoruz. Hatta bu konuda en fazla bisiklete binen ve bu konuda vatandaşları teşvik için katkı sağlamaya çalışan belediye başkanı olduğumu düşünüyorum. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Katılan destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sedat Peker Mustafa Şentop Hasan Polatkan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:22:22. #1.13#

title