Başkan Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile tarımı konuştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Ziraat Odası yönetimi ile tarımda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Tarhan, "Su kaynakları hızla tükeniyor. Buna karşılık alternatif tarımsal üretimleri devreye sokmak, teknolojik gelişmeleri bu kanala çevirmek son derece önemli bir hal aldı" dedi.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Dünyada su kaynaklarının azalmasıyla birlikte tarımsal alanda yaşanan sıkıntıların dile getirildiği ziyarette, pandemi sürecinde tarımsal üretimin önemine dikkat çekildi.

Uzun dönem kırsal mahallede muhtarlık ve Mersin Ziraat Odasında yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptığını belirten Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Yılmaz, "Başkan Neşet Tarhan'ı bir meslektaşımız olarak yeni yönetim kurulumuzla birlikte ziyaret ederek yaşadığımız küresel ve bölgesel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yerel yöneticilerin tarımın gelişmesinde atacağı adımları masaya yatırarak yapılması gereken işbirliklerini görüştük. Başkanımız özellikle kentsel tarım hamleleri ile önümüzde büyük ufuklar açmıştır. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istedik" şeklinde konuştu.

"Bölgemizde tarımsal gelişmelere katkı vermeye çalışıyoruz"

Pandemi sürecinde tarım ürünlerine ulaşmada yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Başkan Tarhan da "Mezitli Belediyesi olarak bölgemizde tarımsal gelişmelere katkı vermeye çalışıyoruz. Bu, aynı zamanda dünyanın geleceğine de katkı sunmak demek. Su kaynakları hızla tükeniyor. Buna karşılık alternatif tarımsal üretimleri devreye sokmak, teknolojik gelişmeleri bu kanala çevirmek son derece önemli bir hal aldı" diye konuştu.

Çiftçinin artan girdi fiyatlarının yanında su ve küresel ısınma gibi küresel sorunlarla da uğraşmak durumunda kaldığını vurgulayan Tarhan, "Kırsal mahalle tanımı, sulama sıkıntıları bir tarafa tarımın büyük sorunları olduğu bir gerçek. Maalesef her yıl değişen sorunlar oluşabiliyor. Ürün bazında olduğu gibi dünyanın en fazla gündeminde olan sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri arasında yer alan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri var. Şu an birçok üretici sulama alanında ciddi sıkıntı yaşıyor. Artan fiyatlar da buna eklenince devlet desteği şart hale geldi. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz ama elbette yeterli değil. Bu ziyaret ne yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişi açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı