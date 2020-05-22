Başkan Tanoğlu: "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek bir bayrama daha...
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Başkan Tanoğlu: "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek bir bayrama daha...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Tanoğlu:
22.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:07

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Tanoğlu, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam aleminde özel bir yere sahiptir. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız. Ancak bu zorlu günleri geride bırakmak ve sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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