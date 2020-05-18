Başkan Tanoğlu'ndan Kadir Gecesi ve 19 Mayıs mesajı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi ve aynı güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi ve aynı güne denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanoğlu, Kadir Gecesi mesajında, "Kadir Gecemiz mübarek olsun. Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu vesileyle Yüce Mevla'mızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını niyaz ediyorum. Terörle mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Tanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı kutlama mesajında da, "Milletimiz hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş, kendi vatan toprağında yaşamak için her türlü fedakarlığı yapmış bir millettir. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada önemli küresel güçlerden biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA