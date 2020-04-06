Başkan Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye'de...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye'de olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Tanoğlu mesajında; " İslam'da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen ve mübarek "Üç Aylar" içerisinde rahmet ve arınma günü olan "Berat" gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rabbimizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzincanlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA