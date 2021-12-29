Başkan Tanoğlu, 2022'nin güzel bir yıl olması temennisinde bulundu - Haberler
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Başkan Tanoğlu, 2022'nin güzel bir yıl olması temennisinde bulundu

Başkan Tanoğlu, 2022'nin güzel bir yıl olması temennisinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayınladığı yeni yıl mesajında 2022 yılının tüm Erzincanlılara sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayınladığı yeni yıl mesajında 2022 yılının tüm Erzincanlılara sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Tanoğlu mesajında, "Yeni yılın hem ülkemiz, hem de tüm dünya insanları için barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Tabi ki öncelikle dileğimiz ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır" dedi.

Başkan Tanoğlu, "Yeni yılda ve daha nice yıllarda halkımızın gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak tüm Türkiye'ye ve Erzincan halkına huzur ve güven ortamında sağlıklı ve sıhhatli yeni yıllar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

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