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Başkan Tanış'tan 'istihdam' müjdesi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Başkan Tanış'tan 'istihdam' müjdesi
30.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:48

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

İşsiz gençlere iş imkanının sağlanabilmesi amacıyla büyük şehirlerde ticaret faaliyetleri yürüten Vanlı iş adamları ile görüşen Başkan Tanış, iş adamlarını ilçede davet ediyor. Çalışmalar neticesinde Gürpınar'ı ayakkabı imalat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Başkan Tanış, bu kapsamda iki etaplık fabrika için imzaları attı.

"İşsizlikle mücadele ediyoruz"

Gürpınar'ın en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Başkan Tanış, ilçedeki işsizliği bitirebilmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Yapmış olduğu görüşmelerin meyvesini vermeye başladığını aktaran Tanış, "Seçim sürecinde de işsizlik konusunu gündemde tutuyorduk. Özellikle bayanlar ve gençleri kapsayan 5 yıl için 1000 istihdam sözümüz vardı. Biz bu sözümüzü Allah'ın izniyle 2021 de hayata geçiriyoruz. İlki önümüzdeki ayın ilk haftasında olmak üzere fabrikalarımızın temellerini atıyoruz. İlçemize, insanımıza, memleketimize hayırlı olsun" dedi.

"GİSMER hayata geçiyor"

Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) ile sosyal yardımları kurumsal bir yapıya kavuşturan Başkan Tanış, işveren ve iş adaylarını buluşturacak olan Gürpınar İstihdam Merkezinin (GİSMER) kısa sürede faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Açılacak olan iki etaplık fabrikaların yaklaşık bin 50 kişilik bir istihdam alanı oluşturacağını aktaran Başkan Tanış, "5 yıl için verdiğimiz 1000 kişilik istihdam sözümüzü Allah'a hamdolsun kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz. GİSMER'i kurumsal bir yapıya kavuşturduktan sonra işveren talepleri doğrultusunda iş adayları ile hızlı bir şekilde eşleştirme yaparak insanımıza çalışma imkanları sunacağız. Burada gerçek manada işe ihtiyacı olan insanımızın elinden tutacağız. Üretim sayesinde ilçemizin gelecek vizyonunu daha da yükseklere taşıyacağız ve Gürpınar'ı ayakkabı üretim merkezi haline getireceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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