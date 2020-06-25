Başkan Tanış deprem bölgesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tanış deprem bölgesinde

Başkan Tanış deprem bölgesinde -Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış: -"Devletimizin her birimi buradadır" Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

25.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:12

Başkan Tanış deprem bölgesinde

-Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış:

-"Devletimizin her birimi buradadır"

VAN - Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Elaçmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde ise 51 ev hasar gördü. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da, depremin hemen ardından Van'a döndü. Şehre gelir gelmez deprem bölgesine geçen Başkan Tanış, depremzedeleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Tanış, büyük çoğunluğunda kısmi hasar oluşanan Elaçmaz Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde yaraların sarılması için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Van'a iner inmez bölgeye geldiğini belirten Tanış, "Devletimizin her birimi buradadır. Şu an yaklaşık 150 çadır tedarik edilerek buraya gönderiliyor. Yemek dağıtım araçları bölgeye geliyor. Bizim için sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıdır. Çünkü bu tür depremleri sürekli yaşıyoruz. 6 ay önce Başkale'de aynı örneğini yaşayarak 10 canımızı kaybettik. Bu metruk yapılardan artık hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına tahammül edemeyiz. Bununla ilgili 2 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Burada evi olmayan vatandaşlarımız için 'tarım-köy' projesini gerçekleştiriyoruz. Devletimiz, vatandaşlarımızın geri dönüşleri için TOKİ marifetiyle ev yapılacak. Bu olay da bize gösteriyor ki tüm vatandaşlarımızı için bir dönüşüm içerisine almamız gerekiyor. Bakanımız projeye çok sıcak baktı. Bunları da bu kapsama alıp eski evleri temizleyip sağlıklı evler yapacağız inşallah. Yapısına, mimarisine baktığımız zaman lalettayin yapılmış evler. Bu da insanımızın felaketi olacak. Burası deprem bölgesi, fay hatlarının yoğun olarak geçtiği bölgelerdir. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Devletimizin tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Başkan Tanış deprem bölgesinde

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadının feryadı: Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Tanış deprem bölgesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 18:14:00. #1.15#
title