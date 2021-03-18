Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı
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Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı

18.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı

Bursa'nın Kestel İlçe Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye oldukları Pazaryeri Belediyesi ziyaretinde, çeşitli gezilerin yanı sıra tezgahta oturarak çömlek yaptı.

Bursa'nın Kestel İlçe Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye oldukları Pazaryeri Belediyesi ziyaretinde, çeşitli gezilerin yanı sıra tezgahta oturarak çömlek yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in misafiri olan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. Başkan Tekin'den belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Tanır, ardından ilçenin turistlik yerleri gezdi. Bu ziyaretler kapsamında çömleği ile ünlü ilçeye bağlı Kınık Köyü'nde çömlek atölyelerini de gezen Başkan Tanır, tezgaha geçerek çömlek yaptı.

Kardeş beledileri olan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a ilçelerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Daha önce Kestel ilçemiz ile Pazaryerimiz kardeş şehir belediye kapsamında birçok projeler yapıldı. Başkanımız ziyareti kapsamında kendisi ile birçok projemizin istişaresini yaptık ve kendisinden destek sözü aldık. Ziyaretleri ve destekleri için değerli başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Görülmeye değer turistlik mekanlar var"

Pazaryeri ilçesine ilk kez geldiğini dile getiren Başkan Tanır, "Pazaryeri'nden Bozcaarmut Göletini, Küçükelmalı Tabiat Parkını gezdim. Buralar görülmesi değer bir yer. Doğası, muhteşem görüntüsü ile adeta bir doğa harikası. İnşallah bu ziyaretleri arttırmak suretiyle iki belediye arasında daha güzel görüşlerin, işbirliğin olduğu her iki ilçenin halkımızın huzurunun refahının mutluluğu için güzel işlere imza atmak adına güzel bir ziyaret oldu misafirperverlikleri için ben başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaretlerin artmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı
Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı
Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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