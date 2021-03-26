Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ile buluştu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ile buluştu. Kestel'e bir gençlik merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tanır, "Kestel'imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" diye konuştu.

Kestel Belediyesi'nin, gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği Gençlik Merkezi faaliyetlerine başlıyor. Gönüllü gençlerin ilk toplantısına Belediye Başkanı Önder Tanır ve bardımcıları eşlik etti. Başkan Tanır, yüzlerce Kestelli'ye liderlik edecek gönüllü gençler ile tanışarak, fikirlerini ve hedeflerini dinledi. İlçede gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve faydalı vakit geçirmeleri için modern ve nezih bir mekan tasarladıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlçemizde genç nüfusumuz oldukça fazla. Bu sebeple avantajlı, genç ve dinamik bir ilçeyiz. Gençlerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar arasında kültür sanat akademilerimiz, 33 branşın yer aldığı spor faaliyetlerimiz, robotik kodlama ve 3D maker atölyelerimiz bulunuyor. Bu yürüttüğümüz çalışmalara ilaveten, gençlerimizi bir araya getirmek, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve eğitimlerine katkı sağlamak adına bir gençlik merkezini hayata geçiriyor ve kısa sürede faydalı projeler ile Kestelli hemşehrilerimize, gençlerimize hizmete başlayacağız. Bugün gençlik merkezimizin gönüllü gençleri ile ilk buluşmamızı gerçekleştirdik, toplantımızı tamamladık. Bu verimli toplantılar sayesinde Kestel'imizde dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gençlik merkezimizde spordan sosyal faaliyetlere, müzikten gezilere, seminerlerden eğitimlere çok geniş kapsamlı bir konsept yer alacak. Kestel'imize katkı sunmak isteyen genç kardeşlerimizi, Kestelli hemşehrilerimize öncülük etmek için gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu merkezde güzel hizmetleri, faydalı hizmetleri çok kısa sürede Kestel'imizle buluşturacağız. Gençlik merkezimizin en önemsediğimiz özelliklerinden biri ise gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ya da teknoloji bağımlılığından korumakta rol almasıdır. Bu sebeple tüm gençlerimizi hayatlarında pozitif değişiklikler yapmaları için Kestel Gençlik Merkezi'mize bekliyorum. İlçemize ve Kestelli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'
Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'
Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'
Başkan Tanır: 'Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Tanır: "Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:29:42. #1.15#
title