Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:33
Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanğlay, yayımladığı mesajda, "Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir ilkedir. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda fazlasıyla gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra ülkemiz; temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirip yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da önemli mesafeler almıştır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerinin daima bekçisi olacağız. Onun yaktığı ışığın kaynağını elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. Bizler; Ulu Önder'in kurduğu ve yine bizlere emanet ettiği ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler zümresine ulaştırmak için kararlıyız. Daima büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı
Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı
Başkan Aktürk'ten 10 Kasım mesajı
Başkan Aktürk'ten 10 Kasım mesajı
Başkan Tanoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Başkan Tanoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mesut Yılmaz Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Tanğlay'dan 10 Kasım mesajı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:52:57. #1.14#
title