Başkan Tanğlay çalışmaları inceledi Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli talimatları verdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli talimatları verdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Fen İşleri Müdürü Emrullah Velibeyoğlu ile birlikte Bitlis'in 13 mahallesinde devam eden altyapı, yol genişletme, istinat duvarı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Tanğlay, çalışmaların kısa sürede vatandaşları rahatsız etmeden hızlandırılması hususunda talimatlarda bulundu. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Tanğlay, "Hazırlanan projelerle ilgili çalışmalar plan ve programlara uygun biçimde devam ediyor. Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken, biz de Bitlis Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.

Yapılan incelemeler sırasında yanına gelen vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gelen talepleri değerlendirirken, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA