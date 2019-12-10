Başkan Tanfer: "Erzurum'a katma değer katacağız"

10.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:14

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını Başkan Hüseyin Tanfer'in başkanlığında gerçekleştirdi.



Yeni yönetimle bir araya gelen Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi'nin ilk toplantısında alınacak kararların Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kent Konseyi'nin Erzurum adına önemli çalışmalar yapmak için yola çıktığını belirten Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, hep birlikte Erzurum için güzel çalışmalara imza atılacağını söyledi.



Başkan Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi'nin görevleri ve yapması gereken çalışmaları anlatarak, Halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlamak, denetimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek, kentin sorunlarına sahip çıkma ve bu konuda özendirme, katılımcı demokrasi ve sivil toplumu esas almak olduğunu belirtti.



Başkan Tanfer sözlerini şöyle sürdürdü; "Kadın ve Gençlik Meclisleri başta olmak üzere, gurupların kendi sorunlarına çözüm üretmek kentin yönetimine katkıda bulunmak gönüllü ve demokratik kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol üstlenmek istiyoruz. Kent yaşamında kent vizyonu ve hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma çevre duyarlılığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına katkıda bulunmak düşüncesiyle sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel strateji belirleme yönünde çalışmalarımız olacak. Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşarak, Erzurum adına alınan karar ve görüşleri Belediye Meclisi olmak üzere ilgili mercileri harekete geçirmeyi düşünüyoruz."



Erzurum'un sorunları Kent Konseyi olarak ortak akılla çözüleceğini belirten Başkan Tanfer, "Erzurum'a katma değer sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermeliyiz. Şehrin faydasına olacak her türlü projeleri Kent Konseyi olarak yapacağımız çalışmalarla destekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Görev dağılımı; Başkan Hüseyin Tanfer, Genel Sekreter Köksal Yavuz, Medya Tanıtım Melek Allioğlu, Başkan Yardımcıları Lütfü Turan, Hakan Karadabağ, Sinan Oral, Cemil Uygur, İlker Özkara, Bülent Taşkesenligil.



Engelli Meclis Başkanlığına Burhanettin Yeşilyurt, Koordinatörler, Abdullah Keleşoğlu, Arif Akıncı, Zeki Adil.



Kadın Meclis Başkanlığına Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Koordinatörler, Gülsem Şehmuz, Şengül Tan.



Çocuk Meclis Başkanlığına Betül Şengüllendi, Koordinatörler, Dilek Okuyucu, Sema Kuluçkıran, Pınar Purkankulu Karadeniz, Mahmut Güven.



Gençlik Meclis Başkanlığına Ahmet İncesu, Koordinatörler, İlker Özkara, Haldun Tuzcuay, Melik Kaya, İsmail Çakır, Ahmet Enes Yazıcı.



Muhtarlar Meclis Başkanlığına Yavuz Sarı, Koordinatörler, Şinasi Terzioğlu, Harun Köse.



Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Meclis Başkanlığına Cafer Özdemir, Koordinatörler, Bünyamin Aslan, Cavit Subaşıgiller.



Çevre Şehir ve Kültür Meclis Başkanlığına Erdal Güzel, Koordinatörler, Cemal Almaz, Erdoğan Atan, Şengül Tan, Dilek Okuyucu.



Şehir Ekonomi Meclis Başkanlığına Osman Demirdöğen, Koordinatörler, Ersin Karaman, Adnan Demir, getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA