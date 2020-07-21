Başkan Takva Ayanıs Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını gezdi
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Başkan Takva Ayanıs Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını gezdi

Başkan Takva Ayanıs Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını gezdi Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

21.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:39

Başkan Takva Ayanıs Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını gezdi

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin, Genel Sekreter Cengiz Aras ve Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç ile birlikte Ayanis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını gezdi. Burada Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın başkanlık ettiği kazı çalışmaları hakkında bilgi edinen Başkan Takva, gezide duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kazıda 3 bin yıl önce insanların kendi yaşamsal habitatlarında neler gerçekleştirdiklerini görmenin şaşkınlığı içerisinde olduğunu dile getiren Takva, "3 bin yıl önce burada yaşayan insanların inanç sistemleri, sosyal, kültürel değerleri üzerinden inşa ettikleri bu yapıları gördükçe, hocamızın mütevazi davranarak yerel yönetimlerin desteklemeleri yönündeki çağrısını, ben bu ülkeyi yönetenlerin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de dünya ile bağ kurmak isteyen tüm insanların gelip burayı görüp, süreci destekleyerek, kendi geçmişleriyle aynı zamanda kendi dünyalarıyla ve kendi coğrafyalarıyla kurabilecekleri güçlü bir bağı işaret eder diye düşünüyorum" dedi.

Binlerce yıl öncesinde ortaya konulan emeğin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Başkan Takva, "Buradaki muhteşem yapılar, bu insanların çalışarak ortaya çıkardıkları önemli değerlere bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bu, çok heyecan verici. Burada yaşıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Vanlı olmaktan, Urartulardan bu yana burada bu havayı soluyor olmaktan, böyle bir medeniyetin çağlardan bugüne taşınabilir eserler bırakmış olmasının inanılmaz heyecanı içerisindeyim. Dünyada yaşayan büyük organizasyonların, Birleşmiş Milletlerin, devasa bütçe yöneten ülkelerin burayı elbirliğiyle sahiplenerek ayağa kaldırmalıdır. Burası sadece Vanlıların değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Burayı tüm dünya halklarına kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Tüm dünya insanlarını bu muhteşemliği görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ise Ayanis Kalesi'nin Urartuların en özel merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "31 yıldır bölgede kazı çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Bu açıdan bölgedeki en özel projelerden bir tanesidir. Bölgede yapılan kazıların birçoğu ne yazık ki bu ömre erişemiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. 31 yıllık süreç boyunca, bölgedeki kültürel mirasa ve bölge turizmine ne tür katkılar sunabiliriz diye bugün fikir alışverişinde bulunduk. Ayanis, bu anlamda hem arkeolojik değerleri hem de doğal zenginliğiyle çok önemli bir turizm destinasyonu. Burada yapılacak olan küçük çaplı yatırımlar ile gerek bölge turizmini harekete geçirebilir gerekse de biz arkeologlara da bir dinamik yapı bir heyecan getirebilir" dedi.

Bulundukları yapının dünyadaki en ünik eserlerden bir tanesi olduğuna değinen Işıklı, şöyle konuştu:

"Arkeologlar olarak Urartu yazıtlarından 10-11 tane Urartu tapınağının varlığını biliyoruz. Bunların 9 tanesi kazıldı ve günümüze kadar ulaştı. Ancak bu ulaşanların büyük bir kısmı sadece temelleri ile günümüze ulaşmış durumda. Ayanis'te bulduğumuz tapınak ise çok özel bir örnek. Çünkü erken dönemde tahribata ve soyguna uğramadan günümüze kadar gelmiş. Sadece yangın ve deprem gibi doğal sebeplerle tahribata uğramış. Büyük bir tahribat olsa da en azından eserlerin büyük bir kısmı elimize ulaştı. Bizim hedefimiz ve beklentimiz en kısa zamanda yapı ve tapınağı kısmi de olsa turizme açıp bu anlamda bir dinamizm ve heyecan oluşturmaktır. Bu anlamda yerel yönetimlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Van Müze Müdürü Erol Uslu da yer aldı.

(ATL-MSA-Y)

Başkan Takva Ayanıs Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını gezdi

Kaynak: İHA

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