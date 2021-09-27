Başkan Tahmazoğlu, TEKNOFEST'te öğrencileri ziyaret etti

Şahinbey Belediyesi'nin TEKNOFEST yarışmasında desteklemiş olduğu takımlar aldığı derecelerle hem Gaziantep'in hem de Şahinbey'in gururu oldu.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'de Şahinbey Belediyesi'nin desteklemiş olduğu takımlardan TEKNOFEST Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde yarışan Toprak Arge Takımı En Özgün Tasarım ödülü, Simurg Takımı ise Mansiyon ödülü alarak birinci oldu. İYT Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi'nde Şahinbey Deneyap Şifa Takipçileri en iyi sunum ödülü kazandılar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına faaliyet gösteren Deneyap Atölyeleri öğrencilerini ve Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen takımların stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. TEKNOFEST 2020 ve 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji yarışmalarına üniversite, lise ve ortaokul takımlarından katılan toplam 67 takıma Şahinbey Belediyesi 500 bin TL'lik destek sağladı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de yarışan takımları ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından olan Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de şehrimiz ve Şahinbey Belediyemiz adına yarışan öğrencilerimizle bir araya geldik. Şahinbey Belediyesi olarak TEKNOFEST'e katılan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Onların aldığı başarılar bizleri de gururlandırıyor. Bundan sonraki dönemlerde de gençlerimizin yanında olup onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP